Curso de formação da PMDF recebe nota máxima no MEC

A avaliação foi feita pelo Inep, levando em conta aspectos relacionados à organização didático-pedagógica e qualificação técnica

O curso superior de Ciências Políticas, para a formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC) pela terceira vez consecutiva.

A PMDF é a mantenedora do Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP), instituição de ensino superior credenciada junto ao Ministério de Educação e Cultura desde 2013.

A avaliação foi feita pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (Inep), levando em conta aspectos relacionados à organização didático-pedagógica, composição e qualificação técnica do corpo docente e infraestrutura de desenvolvimento do curso. A nota cinco do MEC significa que o curso atende aos mais elevados padrões de qualidade exigidos para a educação superior.

De acordo com a comandante da Academia de Polícia Militar, coronel Karla Menezes, o curso tem foco na aplicação de conhecimentos técnico-científicos para melhorar a segurança pública.

“Conseguimos trazer cientificidade para o atendimento na demanda da população e os nossos alunos se debruçam nas melhorias para a sociedade. Eles entendem que a vida acadêmica também faz parte da formação do policial militar”, afirmou a coronel.

Em 2023, o Instituto Superior de Ciências Policiais completou 10 anos, com cerca de 1.500 alunos tendo passado por ele nesse período. A instituição conta com 39 docentes especialistas em áreas que compõem os cursos de graduação e pós-graduação. Todos os cursos são gratuitos e abertos para integrantes da segurança pública. Em dez anos de instituição, 490 alunos já passaram pelo curso de Ciências Policiais.

São 92 disciplinas ao longo dos três anos de curso, passando por matérias como gestão, direito, polícia ostensiva e práticas militares – além de disciplinas suplementares e multidisciplinares, como criminalística, base de atendimento pré-hospitalar e medicina legal.

“Essa formação, integrada pelo ensino, pesquisa e extensão, criam, na prática, condições de qualificação necessárias para a prestação de um serviço de excelência à sociedade do DF”, reforça a coronel.

Atendimento humanizado

Os treinamentos e especializações contam com a temática de direitos humanos, desde a entrada e durante todo o período de atuação na corporação. O cadete Pedro Henrique, 33, está no segundo ano do curso de Ciências Policiais e destaca que os aprendizados são essenciais para a atuação nas ruas.

“A partir do momento que nos tornamos policiais, já vamos para a rua. Durante o curso, aprendemos a parte jurídica, a ter um bom relacionamento interpessoal. Ajuda muito, porque muitas vezes o policial chega em alguma cena antes dos bombeiros serem chamados. Ter a base, por exemplo, do atendimento pré-hospitalar. É importante não só fazer a atividade policial, como a de cidadão”, explica o policial.

Atualmente, a PMDF conta com 15 espaços de formação que oferecem cursos de especialização e treinamento operacional para os mais de 10 mil policiais que integram a corporação. São oferecidas 1.040 vagas nos cursos de especialização e mais 50 cursos de especialização de amplo acesso.

