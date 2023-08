Aptidão sobre aleitamento materno no Posto de Coleta de São Sebastião

Composto por pediatra, enfermeiras, nutricionista e técnicos de enfermagem, o grupo elaborou e distribuiu material explicativo e ilustrado para os colaboradores das equipes de Saúde da Família (eSF) da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de São Sebastião.

A equipe do Posto de Coleta de Leite Humano da Casa de Parto de São Sebastião (PCLH) efetivou, neste mês, uma série de atividades de treinamento em aleitação materna. A data foi escolhida em referência ao Agosto Dourado, mês escolhido nacionalmente para a campanha de encorajamento à amamentação, levando reduzir a mortalidade infantil e precaver contra diversas doenças.

O treinamento buscou melhorar a capacidade técnica dos profissionais para que estejam aptos a orientar e a incentivar a amamentação. “O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode receber. Com essa capacitação, buscamos melhorar o atendimento aos nossos pacientes e aumentar os índices de amamentação e doação de leite humano na Região Leste”, afirma a médica pediatra do Posto de Coleta da Casa de Parto, Nathalie Zambrano.

Em debates, durante as reuniões rotineiras de trabalho, os profissionais da unidade receberam informações e tiraram dúvidas relacionadas aos atendimentos às gestantes e aos binômios (mães com seus bebês). Uma das soluções apresentadas foi a utilização de um boneco e de mama didática em crochê. Os aparatos permitem que os profissionais realizem atividades práticas quanto à amamentação e consigam detectar possíveis dificuldades.

A capacitação é um processo contínuo realizado pela unidade e deve ser ampliado e intensificado para outros locais da Região Leste de Saúde. Supervisora da Casa de Parto, Luciana Moreira explica que o treinamento das equipes da Atenção Básica é fundamental para a conscientização do impacto do aleitamento na saúde dos bebês.

“Entendemos que o compartilhamento de informações com os profissionais foi um passo importante para o sucesso da amamentação em nossa região e ressaltamos que o apoio das UBSs contribui significativamente para aumentar o número de doadoras de leite”, afirmou.

Dados da Secretaria de Saúde (SES-DF) apontam que, no primeiro semestre de 2023, foram coletados mais de dez mil litros de leite, um aumento de 14% com relação ao mesmo período de 2022. Esse montante foi responsável pela nutrição de quase oito mil bebês. As equipes de saúde contam com o apoio do Corpo de Bombeiros do DF para fazer a coleta do leite nas residências. Veja como ser uma doadora aqui.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF

Agência Brasília