CUFA-DF promove campanha de Natal

As arreações de brinquedos e cestas básicas serão entregues às famílias durante ação em 19 de dezembro

Com a chegada do Natal, a solidariedade ganha força. Pensando nisso, a Central Única das Favelas do DF realiza, durante o mês de dezembro, a campanha “Natal da Cufa-DF”. O objetivo da ação é arrecadar alimentos e brinquedos para famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social.

As doações físicas podem ser entregues na Macaw CrossFit (Q 10, conjunto 2, lote 01, loja 05 e 06 – SHVP, Trecho 3) e na sede da Cufa, em Samambaia. As entregas devem ser agendadas por meio do número (61) 9. 8601-5960. Já as contribuições em dinheiro podem ser feitas através de transferência bancária ou pix (CHAVE PIX – CNPJ: 21.334.216/0001-63).