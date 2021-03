O modelo semienterrado foi escolhido porque a área é tombada e precisou da autorização do Iphan

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) instalou nesta quarta-feira (24) oito novas contêineres semienterrados no Cruzeiro, dando um reforço para a limpeza da região. Os papa-lixos, como são chamados, servem para receber resíduos orgânicos e rejeitos da população. Cada papa-lixo tem capacidade de receber até cinco metros cúbicos de resíduos e a coleta é realizada diariamente.

O modelo semienterrado foi escolhido porque a área, assim como Sudoeste/Octogonal e Plano Piloto, é tombada e precisou da autorização do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Geoprocessamento do SLU, Camila Lopes, a proposta é contribuir para a preservação desses espaços. “A instalação desses equipamentos em áreas tombadas é uma forma de ajudar a preservar o conjunto urbanístico de Brasília, com espaços adequados para destinação de resíduos”, explica.

Novos equipamentos

Neste primeiro semestre, o Governo do Distrito Federal (GDF) vai instalar 98 novos papa-lixos, atendendo 20 regiões administrativas – Cruzeiro, Itapoã, Sobradinho, Sudoeste/Octogonal, Lago Norte, Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente/Pôr do Sol, Brazlândia, Samambaia, Gama, Núcleo Bandeirante, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Park Way, SCIA, Jardim Botânico e Arniqueira.

Atualmente, já se encontram em operação 102 equipamentos, e a previsão é que sejam instaladas mais 351 unidades até o final deste ano. A maior parte dos papa-lixos é instalada em regiões de difícil acesso para os caminhões de coleta, como forma de ampliar a oferta do serviço à população.

Além de facilitar o acesso à coleta, o papa-lixo também ajuda a sensibilizar as pessoas sobre a importância de manter a limpeza urbana. Para isso, o local onde o equipamento é instalado recebe um projeto urbanístico com paisagismo ao redor, com uma mensagem de limpeza, saúde e cuidado.

O administrador do Cruzeiro, Luiz Eduardo Gomes, acompanhou a instalação e teste do novo papa-lixo na região. “Eu acho que é um ganho na qualidade de vida do morador do Cruzeiro, na medida em que o lixo orgânico, se não for bem-armazenado, traz problemas, especialmente com a proliferação de doenças”, destacou. “É um equipamento fundamental para a saúde pública. Agradeço ao SLU e ao GDF por mais essa conquista”, disse.