Covid: DF apresenta leve queda em casos ativos

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (35.960), Plano Piloto (31.845) e Taguatinga (26.794). Nas últimas 24 horas foram registrados 16 óbitos.

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.195 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 333.348 pessoas já foram infectados na capital e, nesta quarta-feira (24), 15.740 casos estão ativos. Se comparado com a data de ontem, o índice aponta uma redução de 490 diagnósticos, na capital candanga.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (35.960), Plano Piloto (31.845) e Taguatinga (26.794). Nas últimas 24 horas foram registrados 16 óbitos.

Do total de 333.348 mil casos, 5.553 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 312.055 (93,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 5.075 eram moradores do DF e 478 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 292.223 (87,7%) residem no DF e 25.409 (7,6%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF