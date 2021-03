Emater-DF trabalha para ampliar participação no Valor Bruto de Produção (VBP)

Atividade representa 4% do Valor Bruto de Produção. Com tecnologia e assistência técnica, expectativa é chegar a 5%

A Emater-DF tem atuado para aumentar a participação da fruticultura no Valor Bruto de Produção (VBP) do Distrito Federal. O índice VBP representa a produção agropecuária anual, além de estimar o faturamento bruto dentro das atividades produtivas, na propriedade (produção x preços médios pagos aos produtores). Atualmente, a fruticultura representa 4% do VBP agrícola do DF. A expectativa é que a produção possa alcançar até 5%.

Atualmente, a produtividade média de frutas no Distrito Federal é de 24 toneladas por hectare. São 1,3 mil hectares de área plantada. A produção em 2020 foi de 32 mil toneladas. A maior cultura é a da goiaba, mas também há cultivos significativos de maracujá, laranja e limão. “Com tecnologia e assistência técnica de qualidade que já oferecemos, é viável aumentar o leque”, acrescenta o coordenador de Operações da Emater-DF, Pedro Ivo Braga.

Para a diretora-executiva da Emater-DF, Loiselene Trindade, mesmo diante das incertezas provocadas pela crise sanitária, o setor tem grande potencial de crescimento. “Temos uma alta demanda por frutas. É possível estruturar melhor a cadeia e oferecer produtos de qualidade à população”, analisa.

Integrantes da direção da empresa têm se reunido, de forma virtual, para traçar estratégias de aquecimento da produção de frutas na capital do país. A última reunião foi na quinta-feira (18) passada. Participaram do encontro a diretora-executiva, Loiselene Trindade; a gerente de Desenvolvimento Agropecuário, Adriana Nascimento; o coordenador do Programa de Fruticultura, Felipe Camargo; e o coordenador de Operações, Pedro Ivo Braga.



A Emater-DF é uma empresa pública que atua na promoção do desenvolvimento rural sustentável e da segurança alimentar, prestando assistência técnica e extensão rural a mais de 18 mil produtores do Distrito Federal e Entorno. Por ano, realiza cerca de 150 mil atendimentos, por meio de ações como oficinas, cursos, visitas técnicas, dias de campo e reuniões técnicas.

