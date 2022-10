Confira cursos gratuitos com vagas abertas no DF

Projetos Juventude Digital, Jovem Eficaz e Nos Bastidores oferecem oportunidades para jovens do DF e Entorno

Para quem vive no Distrito Federal e Entorno e deseja se capacitar para conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, a hora é agora! Confira quatro cursos disponíveis em três programas de ensino espalhados pelo DF:

Juventude Digital

O projeto Juventude Digital, realizado pelo Instituto Eleva, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está com 150 vagas abertas e inscrições disponíveis em dois cursos: “Criatividade, Juventude e Talento” e “Informática básica como base para fomento da Economia Criativa”. Os cursos acontecem de forma presencial na Faculdade Cerrado, em Taguatinga, de 17 a 28 de outubro.

As aulas do curso “Criatividade, Juventude e Talento” são no turno matutino, de 08h às 12h; já o curso “Informática básica como base para fomento da Economia Criativa” será realizado nos turnos vespertino (13h às 17h) e noturno (18h às 22h). São 50 vagas por turma e as inscrições podem ser feitas por um link na internet.

Em ambos os cursos, os alunos ganharão um certificado de conclusão. Para mais informações sobre o projeto, os interessados devem entrar em contato com o telefone (61) 9 9312-3569

Nos Bastidores

A Associação Luta Pela Vida criou o projeto “Nos Bastidores” – Oficina de iluminação cênica. O projeto gratuito acontecerá entre os dias 14 de outubro e 04 de novembro, de terça a sexta, de 14h às 18h, no Espaço Cultural Renato Russo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link da bio do Instagram @nosbastidoresdf ou pelo formulário.

A oficina contará com conteúdo teórico e prático, com duração de 40 horas/aula, para iluminadores, técnicos, assistentes e interessados, a partir dos 16 anos. O projeto pretende capacitar 100 participantes, com certificação, para atuação no universo da iluminação a partir de fundamentação teórica, demonstrações de práticas e técnicas, apresentação e manuseio de equipamentos destinados a produções nas áreas de iluminação cênica na atual realidade do mercado e suas tecnologias.

Jovem Eficaz

As inscrições ainda estão abertas para quem quer se qualificar em cursos gratuitos do projeto Jovem Eficaz. Na programação até o encerramento do projeto, em 18 de novembro, é possível se inscrever para os seguintes cursos: Marketing Digital (26/10 a 07/11) e Tecnologia e Inovação (08/11 a 18/11). As turmas acontecem nos períodos matutino (07h às 12h), vespertino (13h às 18h) e noturno (18h às 23h). São 50 vagas por turma, e para cada curso são 150 vagas.

O curso de Marketing Digital vai auxiliar os alunos a compreender o marketing digital moderno, a montar estratégias de vendas nas redes sociais, e quais ferramentas utilizar. Em seguida, o curso de Tecnologia e Inovação busca os jovens a refletirem sobre gestão e a dinâmica da inovação tecnológica, estimulando os alunos a desenvolverem uma visão multidisciplinar e integrada.

Após a conclusão do curso, além dos alunos receberem um certificado de 50 horas, os currículos dos jovens ficam em um banco de dados do Instituto Eleva, que encaminha para possíveis oportunidades de emprego, auxiliando em mais uma parte da inserção dessa parcela da população no mercado de trabalho. Como uma novidade do projeto, no encerramento, no dia 18 de novembro, haverá um sorteio de 3 prêmios: 1 CDJ (controladora), 1 notebook e 1 câmera fotográfica. Para concorrer, os alunos que tiverem completado pelo menos três cursos completos, e sendo um deles Fotografia , Informática ou DJ, podem concorrer.