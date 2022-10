Homem é encontrado morto em caixa de esgoto em Planaltina

Oito militares, em duas viaturas, estavam envolvidos no resgate que iniciou após uma ocorrência acionada via 193

O senhor J. J. S., de 58 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma caixa de esgoto na tarde desta segunda-feira (17). O caso aconteceu na quadra 05, conjunto “N” do bairro Arapoanga, em Planaltina.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o corpo com metade superior do tronco dentro e outra metade para fora da caixa que estava destampada.

As equipes retiraram o sr. da caixa de passagem de esgoto e constataram que ele não apresentava sinais vitais, sem reação de pupilas e apresentava palidez e pele fria. Após regulação feita com o SAMU, o óbito foi atestado.

Oito militares, em duas viaturas, estavam envolvidos no resgate que iniciou após uma ocorrência acionada via 193.

A filha da vítima compareceu e permaneceu no local até a chegada da Polícia Civil do DF (PCDF).