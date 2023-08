Crianças do HCB recebem a visita de palhaços

A visita foi parte da programação do Sesc Festclown, festival de palhaçaria realizado anualmente no Distrito Federal pelo Serviço Social do Comércio

Três visitantes alegraram o dia de quem estava no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) nesta sexta-feira (25): os palhaços Batuca, Simplício e Cucaracha. Os integrantes do grupo Roda Gigante interagiram com crianças em tratamento tanto no ambulatório quanto na internação. A visita foi parte da programação do Sesc Festclown, festival de palhaçaria realizado anualmente no Distrito Federal pelo Serviço Social do Comércio.

As apresentações realizadas por meio do festival de palhaçaria vêm ao encontro do atendimento humanizado que o HCB oferece às crianças e adolescentes, com a promoção de momentos lúdicos e culturais. A diretora técnica do Hospital, Elisa de Carvalho, explica: “Queremos dar uma assistência com humanização. Dentro desse olhar, trazer alegria para as nossas crianças também nos ajuda; brincar cura e a alegria ajuda em todo esse processo”.

“Entendemos que a arte é uma possibilidade de trabalhar com a potência de vida, com promoção de saúde, mesmo em situações mais graves. Trazemos o contexto da alegria, da esperança, da saúde e dos encontros e reencontros”, conta Cristiana Brasil, que dá vida à palhaça Batuca.

Encantados

O passeio de carrinho de Breno Noleto, de apenas 5 meses, foi interrompido para que o pequeno acompanhasse uma música cantada pelos visitantes. Vendo a animação do filho, Amanda Noleto contou que ele tem apreço por palhaços: “Ele já viu o grupo que se apresenta aqui, os Doutores com Riso, e gosta muito deles”.

Os palhaços armaram uma grande confusão quando tentaram se apresentar para Ticiany Lima. A menina, que tem 7 anos, até sugeriu um novo nome para o grupo Roda Gigante. “Eles podiam se chamar Irmãos Brigas porque brigam o tempo todo – só que eram brigas engraçadas”, garantiu. Depois de organizar uma fila de apresentações e cumprimentar cada palhaço com um aperto de mão, Ticiany contou: “A Cucaracha é internacional e me deixou chamar ela de Cuca.”

A palhaça Cucaracha foi inspiração para um desenho de Camile Marques, 10 anos. A menina retratou a artista, pediu para imitar seu penteado e a convidou para gravar um vídeo e enviá-lo à família dela.

O Hospital da Criança de Brasília é integrante da programação do Sesc Festclown. Em outras edições, as crianças em tratamento se divertiram com o Grupo Risadinha, o mágico Rapha Santacruz e os malabaristas da companhia israelense Lazuz, entre outros artistas. Em 2023, o Grupo Roda Gigante trouxe, do Rio de Janeiro, a experiência de seus 15 anos de atuação em hospitais.

*Com informações da Agência Brasília