Crianças da LBV comemoram o Dia do Repórter

Sabe o que move o trabalho de um repórter? As perguntas. Se a audiência olha para uma reportagem televisiva, radiofônica ou impressa e encontra todas as respostas, é sinal de que o jornalista deixou-se guiar pelos questionamentos corretos:“O quê?”, “quem?”, “quando?”, “onde?”, “como?” e “por quê?”. Simples? Nada disso! Essa é uma tarefa que exige muita dedicação e talento dos profissionais.

Por isso, no Dia do Repórter, a Legião da Boa Vontade (LBV) não poderia deixar de cumprimentar esses trabalhadores pelo valoroso trabalho prestado à sociedade. Na capital federal, meninas e meninos atendidos nas unidades socioeducaionais da LBV, a Escola de Educação Infantil Aziro Zarur e o Centro Comunitário de Assistência Social, receberam nesta quinta-feira, 16, Dia do Repórter, profissionais da comunicação para que pudessem conhecer o dia a dia da criançada nas unidades e também contar aos pequenos sobre a rotina de trabalho do repórter.

Os atendidos receberam a visita das jornalistas Ivana Antunes, do jornal de Brasília e Maria Fernanda da TV Globo Brasília. Na oportunidade, as jornalistas percorreram as dependências das duas unidades, conhecendo como se dá o atendimento das crianças desde o a estrutura até os serviços oferecidos. Logo depois participaram de uma animada roda de conversa sobre profissão repórter. Ao final do tour, a garotada entregou para cada repórter uma lembrança alusiva à data especial.

Em Brasília/DF a LBV desenvolve um trabalho de proteção à infância, de fortalecimento de vínculos, de resgate à cidadania e ações de valorização à vida em favor de crianças, jovens e idosos que vivem em situação de vulnerabilidade.