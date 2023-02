Ônibus batem na Rodoviária e quatro pessoas ficam feridas

Segundo o CBMDF, no momento do acidente, poucas pessoas estavam nos circulares, sendo que quatro ficaram feridas

Enquanto manobravam, dois ônibus colidiram, na tarde desta quinta-feira (16), na Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no momento do acidente, poucas pessoas estavam nos circulares, sendo que quatro ficaram feridas.

Veja o vídeo:

As vítimas foi encaminhadas para o hospital com ferimentos leves, conscientes e orientadas. Entre elas, o motorista e a cobradora do ônibus.

A corporação informa que não tem mais informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).