Crianças da área rural são vacinadas contra a covid-19

A ação desta quarta-feira ocorreu das 8h até as 14h para atender o público tanto do turno matutino quanto vespertino

Nesta quarta-feira (9), 76 crianças que moram no Núcleo Rural Pipiripau. A Unidade Básica de Saúde 16 de Planaltina atendeu o público com os 202 imunizantes, disponibilizados pela Secretaria de Saúde, para o público infantil. Do total, 100 eram da Pfizer e 102 da CoronaVac.

A dona de casa Maria Lucivalda Costa de Oliveira, 43 anos, aproveitou a oportunidade para vacinar quatro dos seus oito filhos, que estão na faixa etária da vacinação infantil, de 5 a 11 anos, Ela comemorou a iniciativa da Pasta. Sem ser ali, só teria como levar as crianças para serem vacinadas no Setor Habitacional de Araponga, também em Planaltina, mas a cerca de 20 quilômetros da sua residência.

“Tem cinco meses que cheguei de Massapê, no Ceará, ainda não sei ir ao Araponga e estava justamente esperando conseguir a vacina para os meninos perto de casa”, disse satisfeita. O filho João Felipe de Oliveira Sousa, 10 anos, demonstrava ansiedade em receber a sua dose. “Eu queria muito, nem doeu”, comemorou. Após serem imunizadas, as crianças recebiam um kit de higiene bucal.

Mãe de Yasmin Gabrielle Santos da Costa, 7 anos, a dona de casa Santana Maria dos Santos relatou que precisou pedir carona para que filha recebesse a primeira dose em outra UBS. Hoje, ficou entusiasmada com a facilidade de acesso que a ação da secretaria de Saúde possibilitou. “Moro a dois quilômetros daqui, é bem melhor de se deslocar e o pessoal do postinho foi muito atencioso”, assegurou. A pequena Yasmim se junta aos pais, que já tomaram as duas doses, sendo que eles completaram o ciclo vacinal com o reforço.

“Percebemos, com a vacinação de adultos mesmo nas faixas etárias mais avançadas, que uma parcela não havia se imunizado por falta de acesso aos locais de vacinação. São trabalhadores rurais que, muitas vezes, não conseguem ir nem levar os filhos a pontos considerados mais centrais”, destacou a supervisora de Serviços de Atenção Primária nº 4 de Planaltina, Verônica dos Santos.

Atividade lúdica

A equipe da UBS preparou o ambiente com balões coloridos e trilha sonora. Os profissionais ainda se fantasiaram de personagens e bailarinas. “Tudo para trazer um certo conforto e relaxar as crianças na hora da aplicação”, explicou a supervisora.

Foto: Sandro Araújo – Agência Saúde DF

Com o uniforme da escola, Sara Hevelyn da Silva Andrade, 11 anos, saiu da aula e foi direto tomar a primeira dose. A mãe da criança, Cristiana Andrade da Silva, 43 anos, disse que a filha estava ansiosa e fez questão de ir direto da escola. Ao lado de duas amigas, comemorou a vacinação.

A intensificação da imunização de crianças nas áreas rurais de Planaltina continuará nos próximos dias. Nesta quinta-feira (10), será na UBS 17, no Núcleo Rural Jardim Morumbi; e, na segunda-feira (14), ocorrerá na UBS 10, no Núcleo Rural Taquara. Os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacina, o cartão do SUS e um documento de identificação da criança.

*Com informações da Secretaria de Saúde