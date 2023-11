Criança é transportada ao hospital após ser atropelada em Ceilândia

O condutor do veículo, que estava sem identificação e é menor de idade, não se feriu

Na manhã deste domingo (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de atropelamento na QNN 32, em frente ao Atacadão Dia a Dia, na Ceilândia.

Chegando ao local, a equipe de militares se depararam com uma criança de 9 anos, no chão, após ser atropelado. A vítima foi atendida e transportada consciente e orientada para o Hospital Regional da Ceilândia, com escoriações pelo corpo, corte na cabeça e fratura na perna direita.

O condutor do veículo, que estava sem identificação e é menor de idade, não se feriu.

O local do acidente ficou aos cuidados da PMDF.