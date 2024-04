Criança de 10 anos é atropelada ao W3 Norte em semáforo

Uma criança de 10 anos foi atropelada no final da tarde desta terça-feira (23), ao atravessar a We Norte, na quadra 504/704, no sentido Asa Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro na cena.

Ele foi atropelado por um carro, que era conduzido por uma mulher de 44 anos, que seguia no sentido norte/sul.

A criança foi avaliada pela equipe de socorristas e transportada para o Instituto Hospital de Base (IHB) com escoriações e se queixava de dores no cotovelo e pé esquerdos, consciente, orientada e estável.

A avó e responsável pela menor afirmou que a criança havia saído da escola e aguardava o transporte escolar para o Varjão, do lado da 504 Norte, quando avistou um casal de idosos tentando atravessar a avenida e decidiu auxiliá-los na travessia, ao retornar para o ponto inicial o semáforo já estava fechado para pedestres, momento que foi atropelada.

A condutora do veículo foi avaliada, apresentava nervosismo com a situação e não necessitou de transporte para ambiente hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para as providências que o caso requer.