Criança de 10 anos desaparece, em Samambaia

Na manhã desta terça-feira (3), um garoto de 10 anos fugiu sem comunicar os responsáveis, em Samambaia. As imagens de segurança mostram que Talisson Emanuel de Oliveira Cardoso saiu da Quadra 501 de Samambaia, por volta das 6h30. Ele vestia blusa vermelha, bermuda jeans azul e estava com uma mochila preta.

Confira o vídeo:

Segundo o pai do menino, Israel Cardoso, a família percebeu que Talisson desapareceu quando acordaram e não o viram na cama. “Ele não costuma levantar cedo, ele levanta depois das 8h quando a gente chama”, lembrou. O garoto mora com o pai, a madrasta e uma irmã e não teve nenhum desentendimento com eles.

A suspeita do pai aumentou ao ver que algumas roupas da criança sumiram da gaveta, além de um creme para cabelo. Após conferir as imagens da câmera do prédio, Israel confirmou o sumiço do filho Talisson.

“Foi inesperado, porque a gente não imaginava que ele iria fazer isso. A gente não imagina que uma criança de 10 anos vai ter uma atitude dessa. Então, estamos muito preocupados e desesperados, pensando que alguém influenciou ele,” desabafou.

De acordo com Israel, a família Cardoso recebe ajuda dos amigos e grupos para a divulgação das fotos de Talisson Emanuel. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já foi acionada para a busca do garoto.

Contatos

Caso alguém saiba de informações sobre o Talisson Emanuel, pode entrar em contato com o número +55 61 98427-4907 (Israel Cardoso), ou +55 61 8480-5835.