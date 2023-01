Jovem morre ao cair de flat durante festa em Águas Claras

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso

Durante uma festa no Edifício Century Plaza, em Águas Claras, uma jovem indentificada como Isis Tabosa, 21 anos, teria tentado passar de uma varanda para outra, quando perdeu equilíbrio e despencou do 5º andar.

Socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) ainda tentaram reanimar a jovem, mas ela não resistiu e morreu no mezanino do edifício.

Antes do acidente, a jovem foi vista por testemunhas tentando passar de uma varanda para outra, ela vestia apenas um top verde e uma calcinha. Vizinhos que moram no prédio contaram ter ouvido gritos para que a jovem não executasse a ação.

“Aparentemente ela não está bem”, relatou uma testemunha que viu Isis na tentativa de passar de uma varanda para a outra.

Segundo essas mesmas testemunhas, houve uma fatalidade. Elas acreditam que Isis tenha se desequilibrado ao fazer o movimento arriscado.

A Polícia Militar e equipes da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) foram acionadas. O grupo que estava no apartamento e curtia a festa foi identificado e chamado à delegacia para prestar depoimento.

Perícia



Logo após a queda, as pessoas que estavam no imóvel desligaram a música e fecharam as janelas e a varanda. Nessa segunda-feira (2/1), peritos do Instituto de Criminalística (IC) periciavam o apartamento de onde a jovem caiu.