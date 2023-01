Idoso capota carro na BR-080, em Brazlândia

O condutor do veículo perdeu o controle ao fazer uma curva, mas não apresentou ferimentos graves, apenas escoriações no rosto

Na manhã desta terça-feira (3), por volta das 8h da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou na “Comunidade da Vendinha”, na BR-080, região de Brazlândia, próximo à divisa do DF com o Goiás, para atender uma ocorrência de capotamento de veículo.

Ao chegar no local, a equipe composta por 10 militares encontrou um veículo Fiat Strada de cor branca capotado às margens da rodovia. O condutor, um idoso de 71 anos, perdeu o controle do carro ao fazer uma curva, mas conseguiu sair do veículo sozinho.

Segundo os bombeiros, ele apresentava apenas escoriações no rosto, e optou por ir a uma unidade de saúde por meios próprios. Ele estava consciente, orientado e estável.

O local ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Federal.