Cresce internação de crianças com covid

A internação de crianças infectadas com a covid-19 cresceu no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Saúde da capital.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (03), a gerente do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-DF), Priscilleyne Reis, informou que, atualmente, a cada 100 mil crianças, 25 a 28 estão internadas por complicações relacionadas ao vírus. Antes, o número de 5 para 100 mil.

“Durante a maior parte da pandemia, com exceção do período da segunda onda, observamos que a taxa de internação de crianças era de cinco a cada 100 mil. Agora, nós temos entre 25 e 28 para cada 100 mil. É mais um motivo para a gente observar e levar as crianças para a vacinação”, alertou a gerente.

Ainda durante a coletiva, a pasta informou que, com o objetivo de previnir que esse número se repita ou piore futuramente, algumas escolas estarão recebendo profissionais para aplicação das vacinas nas crianças.

Segundo a Saúde, até o momento 52,4% da crianças brasilienses de 5 a 11 anos já se imunizaram com ao menos a primeira dose das vacinas contra o vírus.

Ainda que não impeça a infecção, a vacina é a forma mais eficaz evitar o agravamento dos sintomas, que podem levar a morte. Segundo os cartórios de registro civil de todo o Brasil, cerca de 324 crianças faleceram em decorrência de complicações relacionadas ao vírus desde o início da pandemia, em março de 2020.