48% das crianças ainda não se vacinaram contra a covid

Cerca de 140 mil crianças brasilienses entre 5 e 11 anos se vacinaram contra a covid-19, esse número representa cerca de 52% do número total. A informação foi divulgada pelo subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

No total, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) estima que existam cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo autorizado a se imunizar. No Brasil, os imunizantes autorizados a serem aplicados em crianças são a Pfizer pediátrica e a Coronavac.

Além desses, a pasta, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (03), informou que cerca de 190 mil pessoas não se imunizaram com nenhuma das doses e 100 mil não voltaram aos postos para tomar a segunda dose.

Atualmente, 2.474.587 (88,99%) iniciaram o ciclo vacinal com a segunda dose, 2.21272.176 (79,82%) tomaram a segunda dose ou a dose única e 935.125 (32,85%) a dose de reforço ou adicional.