Colégios receberão vacinas contra a covid-19

Alguns colégios da rede pública do Distrito Federal se tornarão pontos de vacinação contra a covid-19 para crianças. A informação foi divulgada pelo secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (03).

Ainda de acordo com o secretário, para a aplicação dos imunizantes, a secretaria irá enviar equipes volantes para as unidades. O cronograma de vacinação será organizado em parceria junto à Secretaria de Educação.

“Vamos fazer o trabalho volante para que a gente possa ir às regionais de ensino e levar a vacina, principalmente nas áreas que mais necessitam da gente”, disse o secretario.

Ainda assim, Pafiadache não deu mais informações sobre quando o mutirão irá começar ou quais escolas serão utilizadas.

O anuncio acontece menos de uma semana após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimar o Governo do Distrito Federal (GDF) a prestar esclarecimentos sobre a suspensão da vacinação infantil em escolas da capital.

O questionamento de Lewandoski bateu de frente com a recomendação feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que sugeria ao governo local que os espaços educacionais não fossem utilizados como pontos de vacinação. No documento, as promotoras Kátia Gisele Martins Vergara e Márcia Pereira da Rocha, que integram a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, estava que a “vacinação é experimental”.

Atualmente, cerca de 140 mil crianças brasilienses entre 5 e 11 anos se vacinaram contra a covid-19, esse número representa cerca de 52% do número total. No total, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) estima que existam cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo autorizado a se imunizar. No Brasil, os imunizantes autorizados a serem aplicados em crianças são a Pfizer pediátrica e a Coronavac.