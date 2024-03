Crédito atenderá projetos da área da administração penitenciária

O valor disponibilizado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) é oriundo de transferência que já havia sido destinada ao Fundo

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quinta-feira (7), o Decreto nº 45.577, que abre crédito suplementar no valor de R$ 91.999.678, para atender às programações orçamentárias vigentes em diversos setores do DF. Deste total, R$ 60,2 milhões estão destinados à construção de unidades no sistema prisional, como a Penitenciária III do DF (PDF III).

O valor disponibilizado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) é oriundo de transferência que já havia sido destinada ao Fundo Penitenciário do DF e que, agora, se torna apta à execução orçamentária no atual exercício.

Penitenciária do DF III

A PDF III disponibilizará 600 vagas para custodiados do regime fechado. A nova unidade já está em execução, iniciando a fundação. A previsão é que esteja concluída até o primeiro semestre do próximo ano (2025).

A construção segue os moldes dos Centros de Detenção Provisória, sendo dividida em três blocos de vivência com capacidade para 200 reeducandos cada, além de blocos destinados a Equipe de Saúde, Administração e Visita. Os blocos também terão salas de aula e locais para oficinas de trabalho, espaços voltados à ressocialização, que é uma prioridade da pasta. Serão aproximadamente 13 mil m² construídos.

*Com informações da Agência Brasília