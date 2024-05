Creas Ceilândia é renovado para o atendimento a mais de 2 mil famílias

Mais uma unidade socioassistencial do Distrito Federal recebe melhorias em suas instalações. Agora foi a vez do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Ceilândia, renovado para qualificar o atendimento a mais de 2 mil famílias. Nesta terça (28), a Secretaria Desenvolvimento Social do DF (Sedes) realizou a entrega simbólica do espaço.

Em manutenção desde o ano passado, o Creas Ceilândia passou por pintura, reformulação das salas, do auditório, adequação dos banheiros, reforma de forro e telhado e readequação da parte elétrica. O investimento para a modernização da unidade foi de R$ 1.341.099,38.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, visitou o local para acompanhar as melhorias implementadas. “O Creas daqui atende toda a região populosa de Ceilândia e, ainda, do Sol Nascente, então essa manutenção faz parte de um esforço contínuo para fortalecer a rede de proteção social do Distrito Federal”, declarou.

“Uma boa estrutura, com servidores qualificados, somado ao concurso público da secretaria que está por vir, vai fortalecer ainda mais o atendimento da assistência social no DF”, completou a gestora.

Atendimento

Em 2023, o Creas de Ceilândia atendeu 2.207 famílias, totalizando 2.425 pessoas que solicitaram 3.911 benefícios, como auxílio vulnerabilidade, auxílio excepcional e inserção no programa Cartão Prato Cheio, entre outros.

“O Cras tornou-se uma unidade ainda mais acolhedora, bonita, fortalecendo muito o atendimento ao cidadão”, diz a servidora Niomar Rodrigues Cardoso

Diferentemente do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que trabalha com prevenção, o Creas atua quando as pessoas ou famílias já tiveram seus direitos violados. Seu objetivo é auxiliá-las a superar os danos causados pela violação de direitos.

O Creas oferece acompanhamento especializado com profissionais por meio de escuta qualificada, atendimento emergencial e continuado. Ali são feitos encaminhamentos para serviços de saúde, educação, segurança, moradia, entre outros, além de oferecer os benefícios também executados pelas unidades do Cras.



O atendimento ocorre por meio de encaminhamento da rede socioassistencial e de outros órgãos de defesa de direitos. A população também pode procurar o serviço diretamente nas unidades.

Servidora da Sedes há 41 anos, a técnica administrativa, Niomar Rodrigues Cardoso, diz que hoje o Creas está com outra cara. “Tornou-se uma unidade ainda mais acolhedora, bonita, fortalecendo muito o atendimento ao cidadão, que geralmente encontra-se fragilizado ao procurar o nosso serviço”, disse.

“Essas melhorias também são muito importantes para a saúde mental dos servidores, que, por estarem 40 horas semanais no local, precisam de um espaço de trabalho renovado como esse”, ressaltou.

*Com informações da Sedes