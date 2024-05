Feirão com mais de 400 vagas de emprego e estágio acontece nesta quarta (29) no Gama

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a taxa de desemprego no Distrito Federal atingiu 9,5% no último trimestre, o que representa o maior índice na região Centro-Oeste. Com a proposta de conectar quem busca de uma colocação profissional e empresas com oportunidades abertas acontece no próximo dia 29 de maio a Feira de Empregabilidade Grau Técnico.

O Feirão vai dar acesso a mais de 400 vagas de emprego e estágio.

Os cargos são variados, com oportunidades como auxiliar de serviços gerais, atendente, consultor de vendas exclusiva para PCDs, moto-entregador, encarregado de instalação elétrica e hidráulica, almoxarife, pedreiro, cuidador de idosos, motorista categoria D, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, ajudante de açougue, operador de loja, repositor, fiscal de prevenção e perdas, entre outras.

“O momento será de aproximar a comunidade das empresas para que os candidatos possam ter a oportunidade de entregar seus currículos em mãos e conhecerem mais sobre os planos de cargos e carreiras das empresas, além de novas oportunidades que poderão ter no radar. Nosso intuito é ser uma ponte entre talentos e empregadores”, explica Fernanda Cristina, diretora da unidade.

Alguns processos seletivos serão realizados no próprio dia. Para outros, haverá um encaminhamento e com a possibilidade do agendamento de um primeiro contato com a empresa para as seleções.

Entre os grupos recrutadoras novos talentos que estrão presentes na feira estão Rede Vivendas, Grupo Sayonara, Infinity Consultoria, Amor é Saúde, Vic Engenharia, Ótica Esplendor, Horizonte Logística Ambev, Expresso Ocidente Ambev, Goiás Odontologia, Cris Uniformes, Empresa Truvo, Grupo Altevita, CIEE, 3 Corações, Grupo Bimbo e Odonto Uberaba.

Durante o evento ainda será ofertado uma série de serviços gratuitos para a população como aferição de pressão, teste de glicemia e manutenção de óculos.

A Feira de Empregabilidade Grau Técnico tem entrada gratuita a qualquer pessoa, sem necessidade de inscrição prévia. O evento acontece das 9h às 17h, na sede do Grau Técnico no Gama (St. Central Lado Leste Área Especial, 23).

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais de 140 unidades presentes nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes por semana. Atualmente, o Grau possui mais de 200 mil alunos matriculados

Serviço:



O que: Feira de Empregabilidade – Unidade Gama

Quando: quarta-feira, 29 de maio, das 9h às 17h

Onde: Endereço: Grau Educacional Gama – St. Central Lado Leste Área

Especial, 23, Gama.