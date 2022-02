CPI da Sonegação Fiscal aprova requerimentos de informações ao Banco Central e prefeituras

Três deles serão direcionados ao Banco Central, solicitando as atas de assembleias ordinárias e extraordinárias com relação aos componentes

Cinco requerimentos de informação foram aprovadoas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Sonegação Fiscal no Distrito Federal, durante uma reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (7).

Três deles serão direcionados ao Banco Central, solicitando as atas de assembleias ordinárias e extraordinárias com relação aos componentes das diretorias de cada instituição financeira nos municípios de Poá (SP) e Barueri (SP); a relação das instituições financeiras, por CNPJ, do DF, Poá e Barueri; e a relação de todas as empresas de leasing, factoring e franchising no Brasil com seus respectivos endereços e CNPJs, dos últimos dez anos.

Foto: Divulgação/CLDF

Requerimentos dirigidos às prefeituras de Poá e Barueri incluem informações sobre nome, CNPJ da matriz e filiais das empresas prestadoras de serviços de leasing, factoring, franchising, consórcios, cartões de créditos e débitos, sendo ou não instituição financeira; e dados acerca da arrecadação dos últimos cinco anos referente ao ISS relacionando Cosif, bem como conta contábil, nome da conta, item da lista de serviços que fora enquadrado e alíquota aplicada de todas as empresas prestadoras de serviços de leasing, factoring, franchising, consórcios, cartões de créditos e débitos.

Autor de todos os requerimentos aprovados, o presidente e relator da CPI, Rodrigo Delmasso (Republicanos), afirmou que pretende encerrar a Comissão no dia 4 em abril, com a conclusão do relatório final. Segundo ele, informações enviadas pela Secretaria de Economia do DF, com mais de 800 páginas, apontam “informações extremamente importantes principalmente do déficit de arrecadação do ISS no DF”.

Também participaram da reunião os deputados Hermeto (MDB) e Roosevelt Vilela (PSB).

*Com informações de Mario Espinheira – Agência CLDF