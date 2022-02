Caminhão colide em guarita de condomínio deixa ferido no Jardim Botânico

A estrutura teve os dois pilares de sustentação danificados. A mulher ferida foi encaminhada ao hospital

Um caminhão desgovernado colidiu em uma guarita de um condomínio no Jardim Botânico, nesta segunda-feira (7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e atendeu a ocorrência, apenas uma pessoa ficou ferida.

O caminhão era conduzido por um homem de 59 anos, que parou para pedir informações na guarita do condomínio Delvevere. Mesmo com o freio acionado, o veículo se movimentou e provocou o acidente que atingiu a guarita. Além da estrutura, o caminhão atingiu um carro, conduzido por um homem de 50 anos que não se feriu e uma motocicleta, conduzida por uma mulher de 35 anos, que sofreu uma lesão na parte inferior.

A mulher foi transportada para o hospital pelo Samu, com suspeita de fratura, porém, consciente. A guarita teve dois pilares de sustentação danificados, comprometendo a estrutura e ficou sustentada apenas pelo caminhão.

A perícia e a Defesa Civil foram acionadas para o local, para avaliar os danos provocados à estrutura da guarita e aos acidentes.