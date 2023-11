CPI: 136 são indiciados pela prática de crimes

Caso o relatório seja aprovado pela maioria (pelo menos quatro deputados), ele será encaminhado ao Ministério Público, que poderá formalizar as denúncias ao Poder judiciário

Na manhã desta quarta-feira (29), deputados se reuniram para a leitura do relatório final da CPI dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Hermeto (MDB) deu voz ao documento, que trouxe o indiciamento de 136 pessoas.

Dentre os nomes indicados no relatório estão os de agentes da alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), como os coronéis Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e Cíntia Queiroz de Castro, além do ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Fernando de Souza Oliveira.

Outro nome de destaque citado no documento é o do General Marco Edson Gonçalves Dias, que era Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) à época dos ataques. G. Dias foi gravado durante as invasões conversando com invasores.

A votação ainda não aconteceu. Caso o relatório seja aprovado pela maioria (pelo menos quatro deputados), ele será encaminhado ao Ministério Público, que poderá formalizar as denúncias ao Poder judiciário.

Confira a lista completa dos indiciados pela CPI, em ordem alfabética:

1. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues;

2. Cíntia Queiroz de Castro;

3. Fernando de Souza Oliveira;

4. Marco Edson Gonçalves Dias;

5. Adailton Gomes Vidal;

6. Adauto Lúcio de Mesquitas;

7. Ademir Luis Graeff;

8. Adoilto Fernandes Coronel;

9. Adriano Luiz Cansi;

10. Alceu Mognon;

11. Alethea Veruska Soares;

12. Altair Vicente;

13. Amanda Lima Matias Monteiro;

14. Amir Roberto El Dine;

15. Ana Priscila Silva de Azevedo.

16. Andrea Baptista;

17. Arão Candido da Silva;

18. Ariadne Coutinho Meller;

19. Bianca da Costa Joaquim;

20. Bruno Marcos de Souza Campos;

21. Camila Colman Gonçalo;

22. Camila Sacal Ferreira de Lima;

24. Carlos Eduardo Oliveira;

25. Cesar Duarte Oliveira Carapia;

26. Claudia Reis de Andrade;

27. Cláudio Mendes do Santos;

28. Clelia de Macedo Rocha Gomes;

29. Cristiane Aparecida Machado da Silva;

30. Daniel Augusto Rizzi;

31. Daniel Fochezatto;

32. Daniel Soares Nascimento;

33. Debora Oliveira dos Santos;

34. Delvair Cecconi;

35. Delzuito Silva Gomes;

36. Diego Chagas Ribeiro Nascimento;

37. Diego Oki Silva;

38. Dyego Primolan Rocha;

39. Elaine France Silva Doanda França;

40. Eleandro Luedke;

41. Elisvaldo Martins De Lima;

42. Eloni Carlos Mariani;

43. Emerson Violada;

44. Erlon Paliotta Ferrite;

45. Fernandes Batista Ramos;

46. Fernando Henrique Almeida Valadares;

47. Fernando José Ribeiro Casaca;

48. Francismar Aparecido Silva;

49. Geiza Lamel Luedke;

50. Genival José da Silva;

51. Giancarlos Bavaresco;

52. Gilmar Amaral Diniz;

53. Giselle dos Santos Grein;

54. Jaks Luciano de Oliveira;

55. Jasson Ferreira Lima;

56. Jean Franco de Souza;

57. Jeanfrander Talmel de Araújo;

58. Joao Carlos Baldan;

60. Jonata Luiz Batista;

61. Joraci Schein Sousa;

62. Jorge Rodrigues Cunha;

63. Jorginho Cardoso de Azevedo;

64. José Acácio Serere Xavante;

65. José Antônio Basilio;

66. José Antônio Ferreira de Oliveira;

67. José Carlos Avancini;

68. José Carlos Pimentel;

69. José Márcio de Simoni Silveira;

70. José Ostrowski.

71. José Roberto Bacarin;

72. Josefina Tavares;

73. Josiany Simas;

74. Joveci Xavier de Andrade e;

75. Juliano Pereira Macena;

76. Lecir Salete Lopes;

77. Lenir A. C. Rodrigues;

78. Leomar Schinemann;

79. Loui Parma Carvalho;

80. Luciano Souza Andrade;

81. Luis Roberto Bragaia;

82. Luzimar Ferreira de Lima;

83. Magda Eliana Lima;

84. Marcelo Panho;

85. Marcio Vinícius Carvalho Coelho;

86. Marco Edson Carvalho da Silva;

87. Marcos Antônio da Silva;

88. Marcos Oliveira Queiroz;

89. Maria Batista Oliveira;

90. Maria Janete Ribeiro Almeida;

91. Marilete dos Santos Vargas;

92. Marina Aparecida de Oliveira;

93. Maristela Silvana Tombesi;

94. Marlene Reckziegel;

95. Marlon Diego Deoliveira;

96. Maurides Parreira Pimenta;

97. Merabe Muniz Diniz Cabral;

98. Michely Paiva Alves;

99. Monica Regina Antoniazi;

100. Neldagmar Rodrigues dos Santos;

101. Nelson Assunção da Silva;

102. Nivea Alves C. Azevedo;

103. Odivan Betcel Bentes;

104. Orlando Martins do Amaral Junior;

105. Pablo Henrique da Silva Santos;

106. Patrícia dos Santos Alberto Lima;

107. Paula Barcellos Tommasi Correa;

108. Paulo Henrique Carvalho Villa;

109. Paulo Pesquero Ponce Silva;

110. Paulo Roberto Martins;

111. Paulo Sérgio Olsen;

112. Pedro Luis Kurunczi;

113. Renan do Nascimento Melo;

114. Renata Simoso Manera;

115. Rodrigo de Souza Lins;

116. Rodrigo Queiroz Brunaldi;

117. Ronei de Jesus Pereira;

118. Rosangela de Macedo Souza;

119. Rubens Alves De Abreu;

120. Ruti Machado da Silva;

121. Scheila Maria Casagranda;

122. Sheila Mantovanni;

123. Siderio Inácio Rambo;

124. Sidneia Brabdt;

125. Silvana Souza de Almeida;

126. Sulani Antunes Santos;

127. Terezinha de Fátima Issa da Silva;

128. Tiago José Da Rocha Conti;

129. Tiago Ruam Sarcella;

130. Valter da Rocha Nogueira Junior;

131. Vanderson Slves Nunes;

132. Vivaldo de Oliveira Paulo;

133. Wagner Freire Ferreira Filho;

134. Wanderlei de Abrel Freire; e

135. Wanderley Amaro Calixto;

136. Yette Santos Soares Nogueira.