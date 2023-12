Covid: reforço da bivalente estará disponível em 30 pontos no fim de semana

Além do reforço bivalente, haverá aplicação de vacinas contra covid-19, gripe e outras doenças, como febre amarela, tétano, sarampo, pólio, entre outras

A Secretaria de Saúde irá oferecer o reforço da vacina bivalente contra a covid-19 em 30 pontos de vacinação neste fim de semana. A nova dose começou a ser aplicada em idosos a partir dos 60 anos e em imunocomprometidos acima dos 12 anos nesta sexta-feira (08).

No site da pasta estão disponíveis todos os locais de vacinação, com endereços e horários. Haverá imunização no Plano Piloto, Octogonal, Guará, Candangolândia, Sobradinho, Riacho Fundo I e II, Estrutural, Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Gama, Santa Maria, Itapoã, Planaltina e Sobradinho.

No sábado (9), 24 Unidades Básicas de Saúde irão abrir as portas à população. Além disso, haverá ações itinerantes no Terraço Shopping (Octogonal), condomínio Império dos Nobres (Sobradinho), condomínio Vitória (Sol Nascente) e a vacinação domiciliar em áreas de Samambaia. No domingo (10), o atendimento é no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 32, no Pôr do Sol.

Ampliando o público

Além do reforço bivalente, haverá aplicação de vacinas contra covid-19, gripe e outras doenças, como febre amarela, tétano, sarampo, pólio, entre outras. Há oferta de imunizantes a todas as faixas etárias, desde bebês até idosos.

A orientação é levar documento de identidade e, se disponível, a caderneta de imunização. Vale lembrar que, se necessário, uma pessoa poderá tomar mais de uma dose no dia, conforme o calendário de vacinação.