Covid: GDF suspende shows e eventos

Em meio ao aumento de casos de covid-19 na capital, o Governo do Distrito Federal anunciou a suspensão de shows e eventos com cobrança de ingressos. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (12).

Segundo o secretário, a medida será publicado em Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) ainda nesta quarta-feira (12) e tem valor imediato. A suspensão é uma tentativa de frear o número de casos e diminuir a Taxa de Transmissão, que atualmente está em 2,06.

Ainda assim, o governador em exercício, Paco Britto, afirmou que o GDF não tem planos de voltar com o lockdown ou com a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre.

No momento, o Distrito Federal passa por um aumento descontrolado de casos da doença, sendo influenciado pelas recentes festas de fim de ano e o avanço da variante ômicron, considerada mais transmissível.

No último levantamento divulgado, por exemplo, foram registrados 4.220 novos casos em 24h. Ainda assim, esse aumento não se reflete no número de mortes, que está estável e tem tido uma média de dois óbitos por dia, ou no número de internações.

Internações

Ainda durante a coletiva, Paco informou que, atualmente, cerca de 90% dos internados por complicações da covid-19 são de não vacinados ou com a vacinação incompleta.

Cerca de 2.313.799 (89,74%) brasilienses tomaram a primeira dose e 2.196.322 (85,18%) tomaram a segunda dose. Com o ciclo vacinal completo, apenas 244.922 (21,13%) tomaram as doses de reforço ou adicionais.