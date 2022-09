Brasília recebe a 2ª edição do Skate Beira Lago

O campeonato que acontece entre os dias 6 e 9 de outubro terá quatro categorias, todas na modalidade street

Em outubro, Brasília recebe a 2ª edição do campeonato Skate Beira Lago. O torneio será na modalidade ‘Street’ e terá as categorias mirim, feminino, iniciante, amador e best trick.

O campeonato será realizado de 6 a 9 de outubro, na pista de concreto do Parque Deck Sul, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul. A participação é gratuita, e os interessados podem se inscrever no site oficial do Skate Beira Lago. Participantes podem entrar gratuitamente, basta retirar o ingresso no Sympla.

Jurados e premiação

O corpo de jurados para a competição é composto por três atletas de peso, entre eles a atleta da Seleção Brasileira, Kemilly Suiara. Confira:

Kemilly Suiara, atleta profissional da Seleção Brasileira de skate feminino, campeã do Desafio de Rua Brasileiro da CemporcentoSkate, prêmio de melhor vídeo parte de skate feminino;

Fábio Carvalho – atleta veterano profissional de Brasília, skatista de rua com diversas partes e participações em vídeos reconhecidos nacionalmente de skate;

Juliano Amaral (head jungle) – Skatista veterano profissional, campeão Goiano de skate, com destaque em vários vídeos de skate nacionais na modalidade Street e Park.

Os vencedores do campeonato receberão troféus, medalhas e premiações variadas. Além da competição, no local haverá ações e oficinas realizadas por profissionais da área e ainda um show especial ao final de cada dia de campeonato.

Serviço

2ª edição do Skate Beira Lago

Data: 6, 7, 8, 9 de outubro de 2022

Local: Pista Skate Plaza do Deck Sul, localizada no Setor de Clubes Sul (Av. L4 Sul)

Categorias: Mirim, Feminino, Iniciante, Amador e Best Trick

Inscrições Gratuitas pelo site, de 22 de setembro a 4 de outubro de 2022

Retiradas de Ingresso pelo Sympla

Instagram Oficial