Covid-19: Recorde de vacinação em um dia

Agendamento para receber a vacina é um sucesso no DF; em cinco dias, das 123,4 mil vagas disponibilizadas, já foram agendadas 120 mil

A Secretaria de Saúde registrou 25.550 pessoas vacinadas com a primeira dose D1 da vacina contra covid-19 no Distrito Federal nessa segunda-feira (14). Esse foi o maior número de vacinados com a D1 em um único dia, desde o início da vacinação. O maior dia de aplicação de D1 havia sido em 30 de abril, com 23.601 doses.

A Secretaria de Saúde também confirma o sucesso do agendamento da vacinação. No dia 11 de junho, foi aberto o processo para o período de 12 a 18 de junho, sendo ofertadas 123.424 vagas. Até esta segunda-feira, tinham sido agendadas 120 mil pessoas para receberem a vacina durante esta semana.

Até o início desta semana, 460 mil agendamentos já tinham sido realizados e 280 mil pessoas se cadastraram como prioritários ou comorbidades. O objetivo do agendamento é proporcionar comodidade na escolha do local, data e horário mais apropriado ao cidadão, reduzindo fila de espera e aglomerações nos postos, além de otimizar o trabalho das equipes de vacinadores.

O agendamento continua aberto para rodoviários e pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos e pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br. O agendamento para pessoas com 50 anos ou mais está suspenso temporariamente após o preenchimento das vagas disponíveis. A reabertura ocorrerá com a chegada de novas doses.