Cota única ou primeira parcela do IPVA 2023 vencem nesta semana

Prazo de pagamento para as duas opções vai desta segunda (13) a sexta-feira (17); se optar pela parcela única, contribuinte tem desconto

Vencimento da cota única ou primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa nesta semana, no período que vai desta segunda (13) a sexta-feira (17). O tributo é recolhido anualmente dos proprietários de qualquer veículo automotor cujo emplacamento seja obrigatório.

A data para pagamento é determinada pelo algarismo final da placa do veículo. Aqueles que optam por pagar a cota única se beneficiam com o desconto correspondente a 10% do valor total do imposto, desde que não conste débito em exercício anterior.

Confira, abaixo, o cronograma de pagamento do IPVA.

Tabela de pagamento é elaborada de acordo com o algarismo final da placa | Arte: Divulgação/Sefaz



Os contribuintes que ainda não emitiram o documento de arrecadação (DAR IPVA) podem acessar o Portal de Serviços da Receita do DF ou utilizar o aplicativo Economia DF.

No caso de emissão do licenciamento, multas e outros débitos do Detran, o acesso é pelo portal de serviços da autarquia.

Os contribuintes sem fácil acesso aos meios eletrônicos poderão agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF, pelo número 156, opção 3, em ligação feita a partir de telefone fixo. Veja abaixo mais informações sobre os canais de atendimento.

Com informações da Agência Brasília