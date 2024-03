Corrida Flores do Cerrado altera trânsito no Eixo Monumental neste domingo (10)

Trechos das vias N1 e S1 serão interditados a partir das 7h. A previsão é que as pistas sejam liberadas a partir das 9h30

Trechos do Eixo Monumental serão interditados neste domingo (10) para a realização da Corrida Flores do Cerrado. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará alterações no trânsito entre o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e a Catedral Militar Rainha da Paz.

A largada e a chegada serão realizadas na Praça do Buriti. A previsão é que a saída dos participantes seja às 7h. Os atletas seguirão pela via S1 até o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Nesse trecho, o Detran-DF fará a interdição de quatro faixas para a corrida, enquanto duas estarão liberadas para o tráfego de veículos.

Na altura do Centro de Convenções, os participantes vão acessar a via N1 e seguir até a pista de ligação próxima à Catedral Rainha da Paz, onde retornam para a S1 e seguem de volta para a Praça do Buriti. Nesse percurso, três faixas serão destinadas aos participantes do evento e três estarão liberadas para os veículos.

As equipes do Detran-DF atuarão nas imediações do evento realizando o controle do tráfego e coibindo infrações de trânsito. A previsão é que as vias sejam liberadas a partir das 9h30.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)