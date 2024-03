Atual campeão nacional pela Mirim, Álvaro Medeiros inicia a temporada no Brasil em nova categoria

O piloto participou da segunda etapa da Copa São Paulo Light no grid da Cadete

​Um dos grandes talentos do kartismo nacional, o piloto Álvaro Medeiros terá um novo desafio na temporada atual. Após acumular diversas vitórias e títulos disputando a categoria Mirim, Medeiros segue subindo categorias e teve sua estreia pela categoria Cadete mesmo com idade suficiente para se manter na mirim.

Visando sempre grandes resultados e comprovando a cada desafio seu grande potencial, o jovem competidor iniciou sua pré-temporada em janeiro competindo no kartismo norte americano, um dos mais disputados ao redor do mundo. O piloto teve grande adaptação competindo nos Estados Unidos e foi um dos grandes nomes da competição, marcando a pole position em uma das oportunidades e disputando sempre entre os ponteiros.

Retornando ao Brasil, o piloto teve dias intensos de treino no Kartódromo de Interlagos e teve excelente estreia pela cadete. Se mantendo sempre entre os mais rápidos, Álvaro Medeiros teve um final de semana de grande evolução finalizando a segunda corrida do dia na terceira posição geral, terminando assim empatado pela terceira colocação no pódio e completando a etapa com um positivo quinto lugar após os critérios de desempate da competição.

Informações são da Assessoria de comunicação do piloto Álvaro Medeiros