Incentivadores da cultura no DF são agraciados com a Medalha Seu Teodoro

A cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro, neste domingo (21), homenageou nomes importantes para o fortalecimento da diversidade cultural no Distrito Federal, durante as comemorações do aniversário de 64 anos de Brasília.

A terceira edição da solenidade ocorreu no Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes, durante a tarde. O evento reconhece, anualmente, indivíduos e organizações comprometidos com a produção, valorização e difusão da cultura local.

“A medalha tem um significado muito forte para todos nós. Primeiramente por ser uma expressão de reconhecimento oficial de tantos esforços de pessoas das mais diversas linhas”, explicou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Representando o governador Ibaneis Rocha, o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, destacou a importância da cultura para a atual gestão: “A sociedade é construída a partir da manifestação do seu povo. Essa homenagem ajuda muito a reconhecer o valor de cada um e o quanto cada trabalho é importante. Cultura não é gasto. Para o nosso governo, cultura é investimento”.

Homenageados

“Cultura não é gasto. Para o nosso governo, cultura é investimento”

José Humberto Pires de Araújo, secretário de Governo

Integrantes do Executivo local foram agraciados com a medalha junto a artistas locais, empresários e integrantes de instituições culturais. Entre eles, os secretários do GDF José Humberto Pires de Araújo (Governo), Sandro Avelar (Segurança Pública), Claudio Abrantes (Cultura e Economia Criativa) e Marcela Passamani (Justiça e Cidadania).

Para José Humberto, a medalha reconhece a sua contribuição no segmento ao longo do governo. “Muita alegria ser homenageado na questão mais sensível da nossa sociedade, que é cultura. É uma honra ser lembrado como amigo da cultura”.

Marcela Passamani: “Me sinto honrada, como arquiteta e uma pessoa que gosta muito das artes”

“É o reconhecimento de um trabalho feito pelo Distrito Federal. Me sinto honrada, como arquiteta e uma pessoa que gosta muito das artes”, definiu a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro foi estabelecida por decreto em dezembro de 2020, em memória do centenário de Teodoro Freire, conhecido como Seu Teodoro, ícone cultural cujo legado artístico e histórico inspirou gerações.

Veja abaixo a lista completa de homenageados

→ André Rabelo

→ Cláudia Meirelles

→ Eduardo Sabo

→ Márcio Michel

→ Engels Muniz

→ Idalete Silva

→ José Aparecido

→ Leonardo Hernandes

→ Marcela Passamani

→ Marcia Zarur

→ Grupo Melhores do Mundo

→ Ruth Venceremos

→ Sandro Avelar

→ Sergio Barcelar

→ Leandro Oliveira

→ Roberto Chaves de Aguiar

→ Julio Paixão Ferreira Castelo Branco

→ Josias Wanzeller Silva

→ José Humberto Pires de Araújo

→ Claudia Lassance

→ Felipe Ramón Moro Rodríguez

→ Marilda Porto

→ Philippe Seabra

→ Pedro Lacerda Neto

→ Josimar Francisco da Silva

→ Claudio Abrantes (ex officio).

Com informações da Agência Brasília