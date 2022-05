Corpo de mulher é encontrado carbonizado em Samambaia

A vítima estava sem roupas, jogada em um matagal da região. O caso, ainda recente, está sendo apurado e conta com informações preliminares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, por volta das 8h deste sábado (7), o corpo carbonizado de uma mulher na quadra 427, conjunto 1, no Parque Gatumé, na expansão de Samambaia.

A vítima estava sem roupas, jogada em um matagal da região. O caso, ainda recente, está sendo apurado e conta com informações preliminares. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que isolou o local para a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A desconfiança dos agentes é de que se trata de um caso de feminicídio.

A identidade da mulher só poderá ser completamente confirmada após a realização da perícia nos restos mortais. Equipes do Instituto de Criminalística (IC), foram acionadas.

A parte inferior do corpo da vítima estava completamente queimado, a suspeita é de estupro. Além disso, foram encontradas marcas de facadas.

Até o momento, essas são as únicas informações existentes.