Corpo de mulher é encontrado baleado ao lado de carro em Planaltina

Laudo com mais informações ainda não foi divulgado, e não há informações se a mulher foi atingida enquanto dirigia ou já fora do próprio carro

O corpo de uma mulher de 40 anos foi encontrado alvejado ao lado do próprio carro na Estância Mestre Darmas V, em Planaltina, na madrugada desta terça-feira (26). Após o comunicado, por volta das 4h30, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) chegou ao local para realizar os primeiros atendimentos e logo constatou a ausência de sinais vitais na vítima ao encontrá-la jogada de bruços no chão ao lado do Fiat Mobi em que dirigia.

A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo. A perícia foi realizada no local do crime ainda pela manhã e a equipe de preservação de local de crime constatou que o veículo citado havia colidido no portão de uma serralheria na rua acima de onde o corpo foi encontrado. A entrada foi destruída, e partes do veículo ficaram no local.

Entretanto, o laudo com mais informações ainda não foi divulgado e não há informações se a mulher foi atingida enquanto dirigia ou já fora do carro. Também não se sabe se a mulher estava acompanhada, tampouco as possíveis motivações do crime. Por isso, a Polícia Militar (PMDF) informou que, por se tratar do homicídio de uma mulher, o protocolo utilizado enquadrou inicialmente o crime como feminicídio para garantir mais rigor e celeridade na investigação, mas alertou que as conclusões a partir das investigações podem determinar outro tipo.

O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde a mãe da vítima já foi ouvida e um suspeito está sendo investigado sob sigilo. Como as diligências preliminares ainda estão em andamento, a delegacia não forneceu mais informações até a conclusão do processo para não prejudicar a apuração e coleta de provas.