Convocação para entrega de documentos para regularização em Ceilândia

Moradores devem entregar documentação até o dia 8 de março na administração regional ou por e-mail

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou, nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a convocação de moradores de Ceilândia que deverão apresentar a documentação necessária para viabilizar a titulação de seus imóveis. A coleta inicia no dia 4 de março e a lista com os endereços está disponibilizada no Edital nº 65/2024.

Os convocados podem apresentar os documentos na Administração Regional de Ceilândia – localizada na QNM 13, Módulo B – entre os horários das 9h às 12h e das 14h às 17h. Se preferir, o morador pode entregar pelo e-mail [email protected] ou por visita domiciliar da Codhab.

Este é o primeiro passo para o procedimento de habilitação no programa Regulariza DF. Após a coleta da documentação, a companhia inicia a análise, conforme os critérios legais. No final, os moradores habilitados serão contatados para receber todas as informações sobre a entrega das escrituras públicas.

Acesse o edital completo com documentos, requerimentos e endereços no site da Codhab.

*Com informações da Codhab

Agência Brasília