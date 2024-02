Divulgados nomes de habilitados em licitações de oito feiras

Os licitantes têm até a próxima quarta-feira (21) para pagar pelos lances ofertados

Os nomes dos licitantes habilitados em oito concorrências públicas para ocupação de bancas em feiras do DF foram divulgados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (15). Os locais contemplados foram as feiras permanentes do Setor O, Guariroba, Paranoá, Estrutural, da 202 e da 210 de Samambaia, da Feira de Confecções de Planaltina e da Torre de TV.

O próximo procedimento é o pagamento do valor apresentado nas propostas, o que deve ser feito até a próxima quarta-feira (21). O não pagamento eliminará o licitante, e o próximo colocado devidamente habilitado será convocado, respeitada a listagem de classificação por ordem de arrematação e por box pretendido.

Após o pagamento, os licitantes serão convocados para a assinatura do Termo de Permissão de Uso Qualificada, documento que assegura o direito de trabalho na feira pelo prazo de 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Neste lote de licitações foram disponibilizadas 272 bancas para ocupação, sendo que as unidades das feiras do Setor O, Guariroba, Paranoá, Estrutural, da 202 e 210 de Samambaia e de Confecções de Planaltina são remanescentes da primeira concorrência pública realizada em 2023.

“As licitações são um pedido da população que deseja trabalhar nas feiras, e novas licitações serão lançadas em breve em diversos pontos do DF. A regularização desses espaços traz mais emprego, segurança e geração de renda”, afirma a subsecretária de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Ana Lúcia Melo.

*Com informações da Segov

Agência Brasília