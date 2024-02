600 participantes do programa Jovem Candango vão apoiar ações emergenciais contra a dengue

Reforço será direcionado às atividades administrativas das tendas de acolhimento e hidratação da SES-DF

Com o objetivo de expandir a força-tarefa de atendimento aos casos de dengue no Distrito Federal (DF), 600 participantes do programa Jovem Candango serão realocados para apoio na assistência à saúde da população. Os jovens realizarão atividades administrativas nas tendas de acolhimento e hidratação disponibilizadas pela Secretaria de Saúde (SES-DF) e já em pleno funcionamento em nove regiões administrativas.

De acordo com a Portaria nº 131 da Secretaria da Família e Juventude (SEFJ), publicada na página 9 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (15), serão remanejados 300 jovens no período matutino e 300 no período vespertino. Os participantes serão lotados em tendas próximas às suas residências e, encerrado o período de emergência, deverão retornar à lotação original.

O diretor de Estratégia de Saúde da Família (Desf) da SES-DF, Sandro Rodrigues, destaca a importância da medida. “Este apoio adicional é muito bem-vindo e nos ajudará a ofertar melhor atendimento aos nossos usuários. O auxílio dos jovens nas notificações de casos e apoio administrativo fará diferença muita positiva no que a SES-DF já vem fazendo”, reforça o diretor.

Cabe à Secretaria de Saúde o treinamento dos jovens, além da supervisão, suporte e orientação das atividades realizadas. A portaria ainda define a criação de uma comissão especial de acompanhamento, que dará apoio no remanejamento temporário.

Atuação das tendas

As tendas de acolhimento e hidratação foram implementadas com objetivo de ampliar pontos de atendimento e reduzir as complicações por causa da dengue. As tendas atendem os pacientes classificados no quadro clínico A e B, ou seja, casos leves. As ocorrências mais graves são encaminhadas para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou aos hospitais.

Nas tendas, os pacientes realizam triagem, avaliação e medicação, nos casos necessários. Durante o fluxo de atendimento, casos suspeitos realizam testes rápidos de dengue, cujos resultados duram de 15 a 25 minutos.

Jovem Candango

O Jovem Candango é um programa do Governo do Distrito Federal (GDF) que visa promover a formação técnico-profissional de jovens de 14 a 18 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio em estabelecimento de ensino público, ou em instituição particular na condição de bolsista.

Os participantes são lotados nos órgãos da Administração Pública do Distrito Federal, nas respectivas regiões administrativas.