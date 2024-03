GDF apresenta plano de ação para moradores em situação de rua

O plano de ação GDF terá início nesta sexta-feira (15) no Centro Pop da Asa Sul, na SGAS 903, onde vivem um número grande de moradores em situação de rua

Nesta quinta-feira (14), o Governo do Distrito Federal (GDF) detalhou através de coletiva de imprensa os planos de ação para moradores em situação de rua.

Estiveram no pronunciamento o secretário da casa Civil, Gustavo Rocha, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, o secretário do DF Legal, Cristiano Mangueira e o secretário de Comunicação, Wellington Moraes.

A ação conta com aval do ministro do STF, Alexandre de Moraes, além da Defensoria Pública do DF (DPDF), Câmara dos Deputados, Ministério Público e também a sociedade civil.

Representando a Casa Civil, Gustavo Rocha relembrou que desde a pandemia teve um aumento mundial de população de rua e no DF não foi diferente. “Estamos fazendo reuniões constantes com diversos órgãos para que a gente busque uma linha de atuação que seja harmônica entre todos”.

Segundo o Secretário da Casa Civil, o plano ainda não foi disponibilizado publicamente porque o GDF ainda aguarda as sugestões do Ministério Público e frisou que o plano não é de desobstrução. “Não é um plano de desobstrução ou de desocupação de área pública, é um plano de acolhimento para que possa criar condições para essas pessoas saírem das ruas”, reforçou.

A Secretária Ana Paula disse que a Sedes buscou criar um vínculo para conhecer a história de cada pessoa. “Cada um terá um direcionamento diferente. Como medida, vamos abrir mais 2 mil vagas no Renova-DF para moradores em situação de rua”, explicou.

Foi divulgado também que será feito um censo anual para que o GDF saiba quem são e onde estão os moradores, para se ter um controle melhor.

O DF Legal por meio de protocolo feito pelos órgãos deflagrará ações de zeladoria nos modelos de ocupações, informou o Secretário do DF Legal, Cristiano Mangueira. “As ações serão informadas de forma prévia para a imprensa e também para os moradores de rua, para que eles possam entender e aceitar o acolhimento”.

Mangueira afirmou que o GDF está preparado para acolher essas pessoas.