Programa de Incentivo à Produção Cultural oferece oportunidades para artistas e produtores residentes no DF

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) torna público, nesta sexta-feira (5), um chamamento público no âmbito do Programa de Incentivo à Produção Cultural, o Sesc+Cultura. A iniciativa, que está na 3ª edição, prevê a isenção de cobrança de aluguel (ou taxa de Cessão de Instalação) em seis espaços da rede Sesc-DF para a realização de atividades artístico-culturais.

O objetivo é incentivar trabalhos artísticos nas mais diversas modalidades e promover o acesso à cultura na capital federal. As inscrições têm início nesta sexta-feira (5) e podem ser feitas via formulário, enquanto houver datas disponíveis.

Com exceção do Teatro Sesc Garagem, que passará por reforma em 2024, os demais teatros da rede Sesc-DF estarão disponíveis. São eles: Teatro Sesc Sílvio Barbato (Sesc SCS), Teatro Sesc Ary Barroso (Sesc 504 Sul), Teatro Sesc Paulo Autran (Edusesc Taguatinga Norte), Teatro Sesc Newton Rossi (Sesc Ceilândia) e Teatro Sesc Paulo Gracindo (Sesc Gama) e, a partir deste ano, a Tenda Multiuso (Sesc Taguatinga Sul).

O programa vai contemplar espetáculos e ações formativas, em formato presencial, de diferentes linguagens: cênicos, musicais, shows, festivais, oficinas, palestras, debates, produções audiovisuais, entre outros. Os projetos selecionados poderão ser exibidos entre os meses de fevereiro e novembro de 2024, e a utilização dos teatros se dará prioritariamente de quinta a domingo.

Para a realização de espetáculos pontuais de teatro, dança, circo, música e outros, cada proponente poderá solicitar até quatro dias consecutivos (quinta a domingo) por projeto. Já no caso de mostras e festivais, os interessados poderão solicitar até dois finais de semana com quatro dias consecutivos (quinta a domingo).Confira o edital na íntegra clicando aqui.

O gerente de Cultura do Sesc-DF, Alexandre Costa, destaca que ocupar os espaços culturais e incentivar produções locais é essencial para promover a diversidade cultural, fortalecer a comunidade artística e impulsionar o desenvolvimento econômico: “apoiar os artistas locais é investir na expressão única de nossa cultura, dando vida e cor à comunidade que nos cerca. Cada obra é um reflexo do talento e da identidade de onde vivemos, fortalecendo os laços que unem as pessoas por meio da arte.”

Podem participar do chamamento artistas, grupos, produtores e profissionais da cultura, pessoa física ou jurídica, residentes no Distrito Federal. Cada proponente poderá submeter até dois projetos durante o ano, podendo ambos serem aprovados.

As propostas inscritas serão analisadas por uma comissão de curadoria formada por técnicos e analistas de cultura do Sesc-DF. Serão considerados como critérios de avaliação:

exequibilidade e coerência da proposta;

diversidade;

ineditismo;

representatividade das diversas Regiões Administrativas do DF;

plano de comunicação e estratégias para engajamento de público;

Os projetos selecionados serão contactados por telefone pela equipe de cultura do Sesc-DF. As listagens com as propostas selecionadas serão divulgadas mensalmente no site do Sesc-DF (www.sescdf.com.br) à medida em que forem sendo curadas.

A cobrança de ingressos será permitida aos projetos escolhidos, desde que limitada ao valor de 40 reais a inteira e 20 reais a meia-entrada. Toda a renda da bilheteria será revertida diretamente para o grupo/produção do espetáculo, cabendo ao proponente a responsabilidade de organizar todo o processo de venda de ingressos e recebimento de valores.

Prêmio Sesc + Cultura

As obras selecionadas também concorrerão à segunda edição do Prêmio Sesc+Cultura. Uma iniciativa Sesc-DF, que busca reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais ligados à arte e à cultura no DF. Em 2023, o prêmio recebeu 98 inscrições de projetos culturais realizados nos espaços do Sesc-DF ao longo do ano. Desse total, cinco foram premiados com um troféu e R$ 20 mil cada.

Mais informações pelos e-mails [email protected] e [email protected].