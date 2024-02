Contratada empresa para reforma da passarela da Funarte

Importante ponto de encontro artístico e cultural da comunidade brasiliense receberá investimento de quase R$ 600 mil

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) anunciou uma intervenção no Complexo Cultural da Fundação Nacional de Artes (Funarte), situado no coração de Brasília, no canteiro central do Eixo Monumental. Com um investimento de R$ 591.780,46, o projeto tem como foco a recuperação estrutural dos pilares de concreto armado que sustentam a passarela do complexo, além de tratamentos nas juntas e a impermeabilização da estrutura.

A obra, que será executada pela Edro Engenharia Ltda, incluirá tratamentos especializados das juntas e processos de impermeabilização para garantir a durabilidade e a segurança da estrutura. A intervenção visa preservar a integridade física da passarela e assegurar que ela continue a servir como uma importante via de acesso para as atividades culturais que enriquecem a vida social da capital. O valor inicial previsto estava na casa dos R$ 624 mil, ou seja, acabou gerando uma economia aos cofres públicos.

O prazo estipulado para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias corridos, iniciando-se imediatamente após a emissão da ordem de serviço pela Novacap. Durante o período de execução, a Novacap focará na eficiência para minimizar os impactos na rotina dos frequentadores do complexo cultural.

“Este projeto de reforma é mais do que uma necessidade infraestrutural, é um investimento na preservação da identidade cultural e histórica de Brasília”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite. “A passarela da Funarte, além de ser um marco arquitetônico, serve como um símbolo da vitalidade das artes e da cultura na capital. A intervenção promete reafirmar esse espaço como um ponto de encontro para a expressão artística e a participação comunitária”, complementa o gestor.

Conforme o desenvolvimento deste projeto, a expectativa é de que a reforma da passarela da Funarte melhore a segurança e a acessibilidade para os visitantes e inspire uma renovação contínua no apoio e na valorização dos espaços culturais de Brasília.

