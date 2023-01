Construção de passarela em Planaltina vai beneficiar 20 mil pessoas

Com investimento de R$ 3,5 milhões e geração de 150 empregos, passagem na BR-020 vai atender a futura obra do BRT Norte

A segurança de 20 mil pedestres, moradores e trabalhadores da região dos condomínios Mestre D’Armas, Itiquira e Nova Esperança, em Planaltina, está em evidência. Nesta quarta-feira (11), o Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou e iniciou a construção de passarela e da urbanização na área onde ela será instalada, no km 21,5 da BR-020, ao lado do Itiquira Shopping.

O investimento de R$ 3,5 milhões para executar o serviço não se compara aos benefícios diretos à população, que poderá circular sobre a rodovia com segurança assim que a estrutura metálica estiver concluída. A passarela é aguardada há décadas e será útil, inclusive, ao grande projeto de mobilidade para a região, o BRT Norte.

Na manhã desta quarta, a governadora em exercício Celina Leão lembrou da importância de se investir em passarelas em todo o Distrito Federal, e o quanto essa vai ajudar aos moradores dos condomínios. “Essa obra não é só de infraestrutura, ela preserva vidas. Fazemos muitas construções importantes no governo, mas quando ela previne acidentes se torna ainda mais relevante. E também será no governo Ibaneis Rocha que o BRT Norte vai sair”, afirma Celina Leão.

Para sair do papel, o BRT Norte vai demandar cerca de R$ 1,2 bilhão e deve ser licitado no segundo semestre. Já a passarela, cujas obras começam nesta quarta (11), passará pelas etapas de construção em estrutura mista – concreto e metal –, terraplenagem, sinalização horizontal e vertical, arquitetura e urbanismo; construção de pavimento rígido e de baia de ônibus. O serviço deve gerar 150 empregos.

Para o presidente interino do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Fábio Cardoso, o aumento no fluxo de veículos na rodovia demanda a passarela, e sua integração com o BRT Norte é um avanço na mobilidade da região. “A passarela faz parte do nosso projeto de melhoria da mobilidade e segurança dos pedestres, porque temos acompanhado um aumento do fluxo de veículos em todas as rodovias do DF. E a obra tem, sim, uma formatação toda voltada para o BRT, onde teremos futuramente uma linha direta da Asa Norte até Planaltina”, pontua.

“Essa é a chamada pequena obra que dá grandes resultados. As cidades são divididas por rios, ferrovias ou rodovias. E as cidades se desenvolvem dos dois lados e precisam ser conectadas. Essa passarela vai ser a conexão para as pessoas fazerem suas atividades e conduzirem suas vidas. A passarela vai salvar vidas e conectar as pessoas. Toda a BR-020 terá o BRT Norte, a terceira faixa de rolamento e, futuramente, a faixa do meio também será recuperada”, complementa o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.

Durante o lançamento da obra, a governadora em exercício Celina Leão afirmou que, na atual gestão, o BRT Norte vai sair do papel. Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Comunidade agradece

Há quatro anos, a comerciante Edineuza Dias trabalha próximo ao local onde será construída a passarela. Com dificuldade de locomoção, ela aguarda ansiosamente pela obra. “Aqui é difícil atravessar. Tem muitas escolas e comércio. E quem tem dificuldade de atravessar, como é o meu caso, espera ainda mais. Moro há 30 anos aqui e tem necessidade mesmo de ser feito algo”, comemora.

A secretária parlamentar Alvenira Galvão mora há mais de 40 anos na região e também ouviu falar, ao longo desse tempo, que a estrutura sairia do papel. Agora, ela fala aliviada. “É uma rodovia que mata muitas pessoas, de acidentes constantes, e essa passarela será de muita importância, tanto para quem trafega como para os moradores. Só temos a agradecer ao governo, porque essa obra nunca saiu do papel”, diz.

Mobilidade é prioridade

Desde 2019, o DER-DF entregou três passarelas e reformou 38 estruturas. As novas foram entregues na BR-020, sendo uma em frente ao condomínio Nova Colina II, outra em frente ao condomínio Nova Petrópolis, e uma terceira paralela ao condomínio Morada dos Nobres. Juntas, as três contaram com investimento aproximado de R$ 9,8 milhões.

No quesito acessibilidade, o DER fez o trabalho de calçamento e melhoria no acesso nas passarelas dos km 8 e 10 da Estrutural. Também executou a passagem aos pedestres na descida do Colorado, na região do Taquari e do Núcleo Rural Boa Esperança II. Já as estruturas reformadas somam 38 passarelas em diferentes vias, como EPTG, Estrutural, Epia, Epig, entre outras.

Com informações da Agência Brasília