Construção civil abre 580 vagas de trabalho para o RENOVADF

Duas grandes empresas do ramo da construção civil de Brasília irão empregar os quinhentos e oitenta alunos capacitados pelo RENOVADF. A abertura do processo de seleção feita pela agência do trabalhador foi anunciada nesta sexta-feira (18) pelo governador Ibaneis Rocha, durante a formatura do terceiro ciclo do programa de qualificação profissional do Governo do Distrito Federal (GDF).

Na solenidade realizada na unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Taguatinga, foram certificados 1.115 alunos que, por 240 horas, receberam aulas de capacitação com noções básicas em construção civil. Somadas às turmas anteriores, já são quase 2,7 mil profissionais aptos à função de auxiliares de manutenção de obra básica, como pintura, manutenção e pequenas obras de reestruturação. Mais de 50% deles são mulheres.

Uma delas é Marlene de Siqueira Silva, 58 anos. Moradora do Gama, ela sobrevivia de um auxílio doença recebido pela filha. Sem trabalho e sem dinheiro, ela encontrou no RENOVADF uma esperança de recuperação. “Aprendi coisas que eu nem imaginava e estava esses dias dando uma ‘aula’ para o meu irmão sobre o uso do zarcão (produto anticorrosivo) na proteção da ferrugem. E receber pelo treinamento me salvou”, conta.

A qualificação de mão de obra para atender a oferta de trabalho no DF, principalmente em funções ligadas à construção civil, é uma prioridade do governo na geração de emprego e renda, segundo Ibaneis Rocha. “O RENOVADF é um programa que reanima as pessoas à vida, que dá esperança a quem lidava com um desânimo em relação a um futuro incerto, principalmente com a pandemia”, disse.

Salário mínimo

Enquanto se qualificam, os aprendizes recuperam os espaços públicos de Brasília e recebem uma bolsa benefício no valor de um salário mínimo (reajustado em janeiro para R$ 1.212), além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Ainda durante a formatura, o governador anunciou para esta sexta-feira (18) a antecipação do pagamento do salário dos formandos, que seria dia 25.

Nove regiões administrativas já foram contempladas pelos trabalhos de manutenção feito pelos alunos do RENOVADF: Ceilândia, Samambaia, Guará, Riacho Fundo, Estrutural, Águas Claras, São Sebastião, Arniqueira e Plano Piloto.

Prefeita da SQN 411, na Asa Norte, Cléa Torres da Silva se declarou uma entusiasta da ação. “Os trabalhos que estão sendo feitos na nossa quadra foram aguardados por muitos anos. O meu desejo como moradora é que o programa se perpetue gerando emprego e atendendo a comunidade”.

Atualmente há 1,5 mil alunos cursando o programa pelo quarto ciclo, e 3,5 mil inscritos para o quinto, com previsão de inícios das aulas para março.

Três candidatos por vaga

Nesta segunda-feira (21), a agência do trabalhador inicia o processo de seleção dos candidatos às vagas das duas construtoras – serão chamados três para cada uma delas. De acordo com o secretário de Trabalho, Thales Mendes Ferreira, a unidade de recrutamento faz tanto a busca de trabalhadores quanto de vagas. “A nossa equipe visita as empresas e oferece um banco de dados para auxiliar no recrutamento dos profissionais qualificados”, explica.

