MPDFT condena grupo que espancou e matou adolescente no Parque da Cidade

Vítima foi acusada erroneamente de ter furtado celular. Dois réus foram condenados a 19 anos e 9 meses; e o outro a 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília condenou três, dos quatro acusados de espancar e matar um jovem de 16 anos, por meio de linchamento. O crime ocorreu em 2018, mas o julgamento foi realizado na quarta-feira, 16 de fevereiro.

O crime, que foi investigado pela 1° Delegacia de Polícia da Asa Sul, apontou Marcela Sabrina da Silva Sousa, conhecida como Maçã; Wesley Vinicius Moreira de Melo e Wellington Silva Alves, como responsáveis pelo homicídio de Victor Martins Melo, de 16 anos, por meio de linchamento. Os dois primeiros réus foram condenados a 19 anos e 9 meses de reclusão, e Wellington teve a pena fixada em 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado.

O Conselho de Sentença aceitou todas as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do DF e Territórios: motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

Entenda o caso

O crime ocorreu no dia 26 de maio de 2018, entre 18h45 e 19h15, no estacionamento 11, do Parque da Cidade, em frente à pista de kart Carrera.

Victor teria comparecido a uma festa no local e foi acusado erroneamente de furto, por outra menor de idade. Os três réus auxiliados por um grupo de menores de idade então perseguiram e promoveram o lixamento do jovem, por meio de socos, chutes e golpes com instrumentos pérfuro-cortantes.