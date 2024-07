Conselhos de Segurança Comunitária terão a participação do Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) passará a participar dos encontros dos Conselhos de Segurança Comunitária (Consegs), por meio do Movimente – Mulheres Criativas Quebrando Barreiras. O Sebrae também entregou propostas voltadas ao empreendedorismo feminino ao Governo do Distrito Federal (GDF).

As reuniões dos Consegs ocorrem mensalmente nas regiões administrativas e, além da participação das forças de segurança, passarão a contar com representantes do Sebrae para apresentarem propostas e ações relacionadas ao empreendedorismo. O Movimente é um evento promovido pelo Sebrae-DF voltado a debates sobre políticas públicas, projetos e demais iniciativas com foco no empreendedorismo feminino.

“Brasília está a cada dia se tornando uma cidade mais empreendedora. Uma das orientações do governador Ibaneis Rocha é atendermos ao setor privado e, desta forma, contribuir com a atuação desses empresários para o desenvolvimento e crescimento do DF, que tem se destacado nacionalmente nesta área. Temos buscado, cada vez mais, formas de contribuir com a segurança desse público e do DF, de forma geral”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, reuniu-se com a superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, nesta terça-feira (2), juntamente da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e do assessor especial da SSP-DF, Mauro Oliveira. “As mulheres que participam dos programas do Sebrae também serão convidadas a participar dos encontros dos Consegs nas cidades, podendo, assim, apresentar demandas relacionadas à segurança em cada região. Esta será uma forma de podermos atuar mais precisamente nessas questões”.

Nesta quarta (3) e quinta-feira (4) os presidentes dos Consegs participam de um encontro na Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e um dos temas abordados é Movimente. “Aproveitamos o encontro que estava agendado e incluímos na pauta essa novidade, que será muito importante para nossas reuniões”, acrescenta o coordenador dos Consegs, Paulo André.

O que é o Movimente?

O Movimente reuniu 90 sugestões, discutidas por quase 100 pessoas, entre especialistas, acadêmicos, juristas e o setor produtivo. Elas geraram 51 medidas, divididas em 11 eixos, com objetivo de propor soluções para a independência financeira, ascensão social, redução das desigualdades de gênero e promoção de oportunidades às mulheres.

