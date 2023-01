Cabeça de conselheiro na mira

De acordo com o distrital, nas redes sociais de Mafra são fartas as postagens com críticas ao sistema eleitoral, com fake news e com incentivos a atos contra a democracia

O presidente da Comissão de Educação da Câmara Legislativa, o petista Gabriel Magno pediu nesta quinta-feira, 12, à governadora em exercício Celina Leão (PP), e aos membros do Conselho de Educação do Distrito Federal o imediato desligamento do presidente do colegiado, Mário Sérgio Mafra, por apoio público aos atos de terrorismo ocorridos em Brasília no último domingo.

De acordo com o distrital, nas redes sociais de Mafra são fartas as postagens com críticas ao sistema eleitoral, com fake news e com incentivos a atos contra a democracia, como os que ocorreram recentemente no Centro de Brasília e na Esplanada dos Ministérios.

“Sua evidente aprovação dos atos criminosos que presenciamos no último domingo torna a sua permanência à frente do Conselho de Educação do DF, ao nosso ver, insustentável”, afirma Gabriel Magno.