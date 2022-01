Conheça o calendário de feriados de 2022

Pelo terceiro ano consecutivo, o dia 20 de novembro, quando se comemora em todo o país a luta de Zumbi dos Palmares e a consciência negra, será ponto facultativo

Com 16 datas, incluindo o Carnaval, o Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou, nesta segunda-feira (10), os feriados nacionais e locais, além dos dias de ponto facultativo no ano de 2022.

O funcionamento essencial dos serviços devem ser preservados por órgãos e entidades públicas. Já a rede pública de ensino deve seguir calendário próprio aprovado para o ano de 2022.

Pelo terceiro ano consecutivo, o dia 20 de novembro, quando se comemora em todo o país a luta de Zumbi dos Palmares e a consciência negra, será ponto facultativo.

Confira o calendário de feriados em 2022: