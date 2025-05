Congresso sobre saneamento faz homenagem à Caesb

Desde domingo (25) movimentando o Ulysses Centro de Convenções, o 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (Cbesa), este ano, teve como anfitriã a Caesb. O encontro ocorreu paralelamente à Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental (Fitabes). Ambos os eventos são promovidos a cada dois anos pela Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). A próxima edição do 34º Congresso da ABES e da Fitabes será realizada em 2027 em João Pessoa (PB).

A edição deste ano eve como tema “Saneamento para quem não tem – inovar para universalizar!”, reunindo um público estimado em 15 mil visitantes que puderam ter contato com as tecnologias mais modernas do mercado e visitar os estandes de 120 empresas expositoras.

“Tivemos a oportunidade de mostrar o trabalho que exercemos diariamente com capacidade científica e técnica elevadas e muita dedicação para atender a um objetivo nobre: universalizar o serviço de saneamento a quem mais precisa”, resumiu o presidente da Caesb, Luis Antonio Reis. A companhia foi homenageada no encerramento das atividades, bem como o servidor Carlo Renan Cáceres de Brito, que tem apresentado trabalhos científicos nas edições dos congressos da Abes.

Painelistas da companhia integraram mesas de diálogos setoriais sobre soluções para efluentes sustentáveis, redução de perdas, alterações climáticas e gestão de recursos hídricos, sistemas condominiais,

reúso de água de efluentes, monitoramento de recursos hídricos para universalização, saneamento integrado, ações de comunicação, educação ambiental, bandeiras tarifárias, inovação no saneamento e transição energética, licenciamento ambiental, transformação digital e financiamento do setor de saneamento visando à universalização.

Outros temas debatidos foram uso de ferramentas GIS para supervisão ambiental e orçamentos de obras, saneamento integrado para universalização, aplicação de inteligência artificial (IA) para tratamento de efluentes, sistema de aeração de tanques, saneamento rural, educação ambiental, geoprocessamento, uso do solo, qualidade da água, aplicação da ferramenta BI (Business Inteligence) e uso do lodo.

Nesta quinta-feira (29), os congressistas vão conhecer as instalações e o funcionamento das estações de tratamento de água (ETAs) Lago Norte e Brasília e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul. O grupo também vai visitar a Usina de Geração de Energia Fotovoltaica e o Centro de Comando e Operação (Cecop), na sede da Caesb, em Águas Claras.

Com informações Agência Brasília