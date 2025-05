Incêndio em apartamento mobiliza CBMDF no Guará

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã desta quinta-feira (29) para controlar um incêndio em um apartamento localizado na QI 11, bloco O, na rua da lanchonete Giraffa’s, no Guará.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com grande quantidade de fumaça saindo pela janela de um apartamento no terceiro andar de um prédio residencial. As equipes rapidamente estabeleceram linhas de mangueiras e iniciaram o combate às chamas, que estavam concentradas na cozinha do imóvel.

Por precaução, os apartamentos vizinhos precisaram ser evacuados devido à intensa fumaça. As guarnições utilizaram equipamentos de ventilação tática para dispersar o material particulado no interior do edifício.

Felizmente, ninguém ficou ferido. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda não foram identificadas. Após o controle da situação, o local foi entregue aos cuidados do proprietário do imóvel.